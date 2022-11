Per gli ideatori del blog Spinoza «la satira dovrebbe colpire con più durezza i social e i loro meccanismi»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Se diciamoai più verranno in mente battute sagaci, taglienti e politicamente scorrette su temi politici da decenni. Abbiamo contattato glidi questo, Alessandro Bonino e Stefano Andreoli, che lo hanno fondato all’epoca – con poche decine di lettori – e gestiscono ora le pagineda milioni di follower sempre con lo stesso spirito: «è e resterà sempre un hobby, il cui scopo principale è il puro divertimento», come ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo Stefano Andreoli – che nella vita fa l’autore televisivo a tempo pieno, specializzato in comicità e intrattenimento -. In questa intervista aabbiamo voluto parlare non solo del progetto in sé ma anche di come sono cambiate le interazioni delle persone con il progetto stesso da quando è ...