Nedved | furto in piena regola | scippa un difensore alla rivale di sempre

(Di giovedì 3 novembre 2022) La Juventus, per la prossima stagione, sembra voler intervenire sul mercato e ha individuato un top player per la retroguardia difensiva. I bianconeri, nell’ultima sessione estiva di mercato, hanno subito un forte ridimensionamento a livello difensivo; la Juventus, infatti, ha visto andare via Chiellini e de Ligt con l’olandese diventato, in poco tempo, un vero e proprio leader a livello difensivo. In entrata Allegri ha confermato Gatti (acquistato nella scorsa sessione invernale ma lasciato in prestito al Frosinone) e ha acquistato Bremer dopo un testa a testa con l’Inter. I problemi, però, complice anche l’infortunio del brasiliano non sono stati risolti e il tecnico, nelle ultime settimane, è passato al 3-5-2 con Danilo stabilmente nei tre centrali. Ecco perché, in vista della prossima estate, la società bianconera vuole intervenire in maniera importante a livello difensivo e sembra ...