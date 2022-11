Motosprint.it

Battesimo del fuoco per il rookie spagnolo Alex Escrig nell'ultimo weekend del Mondialea Valencia. Lo spagnolo, che ha disputato sia la MotoE che l' Europeonel corso di questa stagione, scenderà in pista per la prima volta con la MV Agusta F2 al fianco di Corsi e Ramirez.Grande occasione per Mattia Pasini. Il pilota italiano, dopo aver corso comecard al Mugello e a Misano, scenderà in pista inanche nell'ultimo appuntamento dell'anno a Valencia. Il pilota romagnolo infatti è stato contattato dal team RW Racing GP per prendere il ... Moto2: wild card a Valencia per Alex Escrig Lo spagnolo salirà sulla terza MV Agusta F2 del team Forward al fianco del rientrante Corsi e del connazionale Ramirez per la gara finale della stagione ...GP Valencia Moto2 2022 - Mattia Pasini correrà il Gran Premio di Valencia in sella alla Kalex del Team RW Racing GP in sostituzione dell'infortunato Barry Baltus. Il pilota italiano, ora commentatore ...