Michele Bravi a Belve parla di bullismo | “Mi gettavano nella spazzatura” | il suo racconto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)rompe ogni freno inibitorio e si confessa a tutto tondo. Il cantante ha raccontato tanti aspetti dalla sua vita, dal suo approcciovita di coppia a quel tentativo di conquistare una star di Hollywood, fino al periodo oscuro in cui è stato vittima di. Nel salotto di Francesca Fagnani non è mancata l’autoironia. Oggivive una relazione felice e si diverte a dire: “L’unica primadonna sono io, non voglio competizioni in casa”, e confessa di essere “un infedele di natura, anche se non tradisco“.ha pubblicato l’ultimo album nel 2021, La Geografia Del Buio, e l’ultimo singolo Zodiaco durante l’estate. Stella di X Factor, è uno degli artisti preferiti di Morgan che più ...