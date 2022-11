Meteo di giovedì | alta pressione in graduale indebolimento e prime piogge in arrivo al Nordovest

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 novembre 2022) PrevisioniItalia GIOVEDÍ: Nuvoloso alcon qualche pioggia debole e sparsa, un po’ più frequente dalla seconda parte della giornata su Liguria centrale, Piemonte orientale, con fenomeni in estensione entro fine giornata a Levante Ligure eLombardia. Parzialmente nuvoloso su Triveneto ed Emilia Romagna con maggiori addensamenti in prossimità delle Alpi ma senza fenomeni. Sul resto d’Italia bel tempo, salvo qualche innocua nube su Toscana, Lazio ed est Sardegna. Clima mite con massime fino a 21/23°C sull’Adriatico, dalla Romagna alla Puglia, ma anche su Lucania, Calabria ionica ed est Sicilia, punte di 24°C in Sardegna. EvoluzioneLazio Giornata caratterizzata da nubi irregolari un po’ ovunque, anche associata a brevi acquazzoni, dapprima (nella notte) più probabili su Toscana ...