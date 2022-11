Martello di Thor perfettamente conservato scoperto in Svezia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov – E’ da sempre uno dei simboli più usati e abusati dal cinema ai fumetti, fino alle band e alle sottoculture musicali. Icona vichinga per eccellenza, ildirievoca antiche battaglie e biondi guerrieri che solcavano i mari d’Europa alla conquista di nuove terre in attesa del Ragnar?k. In questi giorni, gli archeologi svedesi hanno rinvenuto in patria un antico amuleto raffigurante il celebre Mjöllnir. La scoperta è avvenuta a Ysby, in, nella provincia sud-occidentale di Halland, dove mai prima d’ora sono stati rinvenuti simili reperti. Con buone probabilità, la reliquia pagana risale al X o XI secolo, in pena tarda età vichinga. Forgiato in piombo, esso potrebbe essere stato argentato o dorato; enigma che sveleranno presto le ricerche sul manufatto. il ritorno deldi ...