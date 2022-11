La storia di un riscatto | di una donna piena di forza

Leggi su iodonna

(Di giovedì 3 novembre 2022) Aveva solo 15 anni Ema Stokholma (vero nome Morwenn Moguerou) quando è arrivata in Italia. Aveva lasciato la Francia per fuggire da una vita fatta di violenze e insulti. Oggi la conosciamo tutti: deejay, conduttrice per radio e tv e concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Ma dietro il personaggio noto, c’è un’infanzia difficile che Ema ha raccontato nel suo libro Per il mio bene. Pubblicato due anni fa, è un racconto a cuore aperto di tutto quello che ha subito quando era solo una bambina. Ema Stokholma, la deejay più famosa di Radio2 guarda le foto ...