In pieno centro | ‘sbaglia strada’ ed entra nel piazzale della scuola

Deve essere stato un momento di distrazione oppure una mancata conoscenza dei luoghi ad indurre un automobilista a condurre la propria vettura dalla strada ad una scalinata prospiciente ad una. E' quanto accaduto questa mattina incittà a Benevento, proprio dinanzi all'Istituto scolastico 'Pascoli' in via Sandro Pertini. La station wagon Opel, infatti, si è adagiata rimanendo incastrata, proprio sulle scale che conducono agli ingressie che ogni giorni vengono percorsi dagli studenti e dai docenti, ma a piedi e non con veicoli a due o quattro ruote. Sul posto è giunta anche la Polizia Municipale per gli accertamenti del caso. La nota lieta è che non ci sono stati feriti ma solo un po' di apprensione e paura per il conducente.