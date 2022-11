Il report di mercoledì 2 novembre

Leggi su seriea24

Cremonese al lavoro in mattinata al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi". I grigiorossi hanno svolto il seguente programma di lavoro: attivazione in palestra, lavoro aerobico, esercitazioni sul possesso palla, divisione in due gruppi con partite a tema e lavoro di attacco alla porta, torneo finale 6 contro 6. Attività personalizzata per Chiriches e Dessers.Domani allenamento dalle ore 10.30.