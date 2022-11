Il Corriere e l’origine della disinformazione

Leggi su butac

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il 1 novembre 2022 sulSera, a firma Massimo Gaggi, è apparso un articolo dal titolo:del Covid e i nuovi indizi che tornano a puntare sulla fuga dal laboratorio di Wuhan Il sottotitolo riporta: L’ipotesi di un virus manipolato nei laboratori e sfuggito per carenza dalle procedure di sicurezza era già circolata nel 2020 (ed era subito stata scartata come illazione), ma è tornata a far discutere nelle ultime settimane E nelle prime righe dell’articolo stesso rinnova lo stesso mantra: Il pendoloricerca delle causediffusione dell’epidemia da coronavirus si muove con sempre più forza verso l’ipotesifuga da un laboratorio cinese – con ogni probabilità il Wuhan Institute of Virology – dove si facevano esperimenti di manipolazione dei ceppi ...