I programmi in tv oggi | 3 novembre 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Su Rai Uno Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Su Sky Fratelli unici. Guida aiTv della serata del 3Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 3? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Skyfire. Un lussuoso resort su un’isola del Pacifico fa da sfondo al violento disastro causato dall’eruzione di un vulcano da molto tempo dormiente. Ad una giovane scienziata, originaria di quei luoghi, il compito di ...