Giovanni Angiolini e Roberta Morise beccati a cena insieme dopo le delusioni di entrambi

(Di giovedì 3 novembre 2022)è la coppia che stupisce davvero. Il mondo dei vip e l’amore ci regalano delle soap da seguire senza sosta. L’ex di Michelle Hunziker fa davvero coppia con la conduttrice di Rai 1? Non ci sarebbe davvero nulla di strano, sonosingle eformerebbero una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. In realtàdallo spettacolo è distante da tempo, dalla sua partecipazione ad un vecchio Grande Fratello, ma è un chirurgo estetico quindi il contatto con i vip, le celebrità, è ben stretto. Chissà come e quando avrà conosciutoma saltando questo passaggio arriva la rivista Oggi che svela dovee la conduttrice ...

Archiviata la passione con Michelle Hunziker, il medicoAngolini è stato avvistato in compagnia di un'altra donna del piccolo schermo., ex concorrente del Grande Fratello, è balzato agli onori della cronaca rosa per la relazione con Michelle Hunziker . Il flirt tra i due, però, è durato qualche settimana e, mentre ...... Sarà vero Roberta Morise ed il medico sorpresi in un ristorante a Roma: è nato un nuovo amore Il giornalista del settimanale Oggi , dopo aver rivelato chepare abbia dimenticato ...Il gossip e gli indizi ci sono ma davvero Giovanni Angiolini, ex di Michelle Hunziker, frequenta la conduttrice Rai Roberta MoriseLa conduttrice Roberta Morise pizzicata a cena con Giovanni Angiolini, ex fidanzato di Michelle Hunziker: c'è qualcosa tra loro