Ginnastica | rappresentanti atleti Fgi | ' nessuno verrà lasciato solo'

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo letto sugli organi di stampa, i racconti di alcune ex atlete dellaritmica, di cui ammiriamo il coraggio. Comedeglinel Consiglio Federale della Fgi, seguiamo con estrema attenzione l'evolversi della vicenda. Noi siamo schierati senza se e senza ma al fianco delle atlete. Sempre! Ci sentiamo coinvolti in prima persona in questo momento di grande disagio: il loro dolore è anche il nostro dolore! Sono già allo studio importanti iniziative e progetti da parte del Consiglio Federale, per creare degli strumenti che possano tutelare efficacemente tutti i ginnasti. Inizieremo anche un progetto di #Athlete Empowerment, per guidare, con il nostro presidente e con la Federazione, una vera e propria rivoluzione culturale. Rivoluzione che non può più attendere". Così in una nota ...