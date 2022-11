De Nicola | “Non è colpa di dottori e fisioterapisti | ma Cannavaro sa quello che fa”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sulla stagione negativa del Benevento, pesano come un macigno gli infortuni. Da quando siede sulla panchina giallorossa, Fabioha costantemente dovuto fare i conti con problemi fisici e muscolari. L’infermeria si è affollata, riducendo la possibilità di scelta da parte dell’allenatore partenopeo. “Credo che se fai bene la prevenzione, lo dico per quella che è la mia esperienza, l’infortunio non avviene. Prevenzione significa tutto: rapporti con il preparatore, con l’allenatore, la necessità di stilare un programma tutti insieme. Quando cambiano allenatore e preparatore possono succedere degli infortuni, ma in maniera così esagerata è strano“, parole di Alfonso De, il medico beneventano che si è occupato per anni dei muscoli del Napoli. Una vita nel calcio per il dottore originario di Cerreto ...