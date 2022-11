Conference League | le formazioni ufficiali di Pyunik-Basilea | gioca Calafiori

18.27, Riga - Fiorentina 0 - 3 Alla Fiorentina non basta la vittoria in Lettonia per chiudere in testa il girone. A Riga è un rotondo 0 - 3 per i viola,ma il successo del Basaksehir sugli ...Risponde il collega Slot: 'Anche prima della finale dicontro la Roma ce l'avevamo, ma avete visto tutti alla fine il risultato'. Può essere un buon presagio. E non è il solo. Nelle ...Barak, Cabral e la perla di Saponara chiudono il match già nel primo tempo. Il Basaksehir però vince e chiude al primo posto. I viola ora se la vedranno con una retrocessa di Europa League per andare ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...