Cesarini | «I rischi di Lukaku»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Marcoha spiegato i motivi della ricaduta dell’attaccante dell’Inter, Romelu, e ilegati all’infortunio A La Gazzetta dello Sport ha parlato Marco, in passato responsabile della prevenzione del Milan e con esperienze di lavoro nel calcio inglese. Ecco la sua valutazione a proposito die delo per il suo «risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia»: «Perché quella è un’area tendinea poco innervata. Generalmente i calciatori si sentono a posto dopo poco tempo, spingono per tornare e a volte può capitare di incappare in una ricaduta. Serve almeno una settimana per rivalutare con una risonanza magnetica il danno reale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

