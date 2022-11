AAA | Novità sull’infortunio di Hijo del Vikingo

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 novembre 2022) La AAA Lucha Libre è stata colpita da una spiacevole notizia questa settimana, quando l’AAA Mega Championdelha rivelato di essersi slogato il braccio sinistro in un recente incontro in Messico. Il tempismo di un infortunio non è mai buono, ma in questo caso non potrebbe essere peggiore; arriva quando al luchador di alto livello mancava solo un mese per fare il suo debutto negli Stati Uniti nel prossimo show della AAA a Tempe, in Arizona, dopo aver ottenuto il visto. Nella puntata di questa mattina di “Wrestling Observer Radio”, abbiamo ricevuto un aggiornamento sullo stato di, ottenendo anche qualche dettaglio in più sulla natura dell’infortunio: “si è slogato il gomito e starà fuori per un po'”, riporta l’Observer. “Si è fatto male lunedì sera durante un house show a Tlaxcala. ...