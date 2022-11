Priolo è un «caso» internazionale ed un problema tutto italiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Fino a ieri la raffineria di, Sicilia, era finita al centro delle cronache economico-politiche per il rischio chiusura. Unarrivato sul tavolo del Presidente del Consiglio dato che stiamo parlando di una delle principali raffinerie del paese con più di 1000 dipendenti che salgono a 4000 se si consideral’indotto che ruota attorno ad uno degli ultimi polmoni verdi per il lavoro di tutta l’isola. Questo fino a stamattina quando un’inchiesta del Wall Street Journal ha gettato nubi pesanti su tutta la raffineria. Secondo il giornale americano infatti da qui sarebbe passato petrolio russo destinato poi agli stessi Stati Uniti; insomma attraverso la raffineria siciliana Mosca sarebbe riuscita ad aggirare le sanzioni decise dall’occidente dopo l’invasione dell’Ucraina. L’inchiesta racconta di 5 milioni di barili di ...

La raffineria Isab diGargallo, nel siracusano, è la seconda più grande in Italia e la quinta in Europa, di ... nel sistema delle sanzioni che prevede che queste non si applichino nelin cui ...Due giorni fa i ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Giorgetti ed Urso , hanno avuto un colloquio sul. Il ministero dell'Economia avrebbe assicurato che la raffineria non è ...Fino a ieri la raffineria di Priolo, Sicilia, era finita al centro delle cronache economico-politiche per il rischio chiusura. Un problema arrivato sul tavolo del Presidente del Consiglio dato che sti ...“Nessun segnale che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari contro l’Ucraina”: così il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby. Secondo Washington la ...