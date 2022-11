Per chi vuole vincere | non esiste sconfitta completamente indolore

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il Napoli ha perso a Liverpool e meritatamente. Rispettiamo il corretto verdetto del campo. Merito infatti hanno i Reds che in più degli Azzurri hanno messo a segno due gol regolari – qui un breve inciso su quale ricaduta sul morale di entrambe le squadre si sarebbe manifestata se non fosse esistito il Var in una partita del genere. In rispettoso dissenso con i pagellisti napolisti, non credo esistaal mondo che possa mostrarsi a mo’ di medaglia sul petto: si perde e basta, bene ribadirlo prima che qualcuno si ringalluzzisca e chiami le orripilanti uscite a teste alte. In un contesto più largo, tuttavia, è proprio della grande squadra scegliere quando e cosa perdere – è una capacità richiesta a chiarrivare lontano l’avere una strategia che includa le sconfitte necessarie per aiutare a dosare consequenzialmente le proprie risorse. Il ...