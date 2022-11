Non ci sarebbe la confessione del padre della bimba caduta dal balcone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSembrerebbe che non ci sia alcun mistero dietro l’increscioso e triste episodio che ha visto coinvolta una bambina di due anni volata giù dalla finestra del terzo pianopalazzina in cui viveva a Fisciano con i suoi genitori. E’ stato arrestato ed è in carcere, monitorato dai sanitari, ilaccusato di aver compiuto l’insano gesto del lancio. Forse non c’è mistero quindi sull’autore, ma resta fitto, invece, quello sulle motivazioni che avrebbero condotto il genitore a qualcosa di veramente inspiegabile secondo logica. “Sentivo delle voci nella testa che mi dicevano cosa fare” avrebbe detto il papà nell’immediatezza dei fatti ad alcuni vicini di casa accorsi nel frangente. Unanon-, però, perché innanzitutto non ...