“Natale fatato” | storie in rima di Monica Sorti per i più piccoli

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Cosa succede quando la magia delle Fate incontra quella di Babbo? Grandi cose, che vi raccontiamo con le nostreine un piccolo giallo che turberà la quiete dei nostri protagonisti. Le Fatine, piene di inventiva e di fantasia, vi prenderanno per mano per mostrarvi uncome non l’avete mai visto. Perché forse non vi siete mai chiesti da dove arriva la neve o come sono nati l’Albero di, le renne o i folletti?! Oppure come nascono i sogni?! Ma soprattutto perché non vi siete mai chiesti come è nata la Stella Cometa che dirige le genti verso una nascita speciale! E tra queste pagine troverete le magiche risposte.(Bergamo). Ha cominciato scrivendo filastrocche, racconti e articoli per importanti portali di intrattenimento per ...