Mareamico | “Discarica con eternit nella Valle dei Templi”

chiede all'Ammirazione comunale di mettere fine a questo scempio. Si tratta di un'area ... chiediamo che venga bonificata ed inibita a chi la considera terra di confine,e luogo di ...... ormai diventataabusiva a cielo aperto e con vista mare. Per cause ancora da accertare ... Tante le denunce in passato , come quella dello scorso mese di febbraio da parte dio nel ...