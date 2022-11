LIVE – Lotto oggi | mercoledì 2 novembre 2022 | numeri | vincite e premi in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladell’estrazione di, del concorso del. Sportface.it vi terrà compagnia con lascritta in tempo reale dell’estrazione delle cinquine delle dieci ruote locali compresa quella Nazionale: si tratta di un concorso eccezionalmente spostato ale non al martedì perché festivo, e ancora più straordinariamente non accoppiato al Superena, che ha invece anticipato al lunedì. Andremo dunque a conoscere insieme le cinquine vincenti di ognuna delle dieci ruote delle maggiori città italiane insieme a quella Nazionale, ricordando che il gioco del, sempre alle ore 20, torna anche domani con la canonica estrazione del giovedì. Sportface.it ...