Agenzia ANSA

...elettorale aveva minacciato di "neutralizzare" l'intesa siglata nei giorni scorsi trae Israele, con la mediazione americana, per la spartizione delle risorse energetiche marittime.ha ...Ilè entrato formalmente oggi in una incerta stagione di duplice vuoto istituzionale, senza un ...il decreto per le dimissioni dell'attuale governo guidato dal musulmano sunnita Najibma ... Libano:Miqati,accordo con Israele tiene se Netanyahu premier - Ultima Ora Il premier uscente libanese Najib Miqati si è detto sereno rispetto al mantenimento dei termini dell'accordo energetico con Israele anche in caso di vittoria elettorale di Benjiamin Netanyahu. (ANSA) ...(ANSAMed) - BEIRUT, 31 OTT - Il Libano è entrato formalmente oggi in una incerta stagione di duplice vuoto istituzionale, senza un governo nel pieno dei suoi poteri e senza un presidente della repubbl ...