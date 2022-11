Agenzia ANSA

... con undici traalimentari e supermercati, su n totale di 25 attività controllate, ... E' quanto emerso dai controlli effettuati dai carabinieri deldi Caserta (Nucleo Antisofisticazione) ...In tale contesto i Carabinieri deldi Ragusa hanno eseguito 34 controlli presso macellerie, salumifici edconserviere ricadenti sulle province di competenza, accertando numerose carenze ... I Nas in industrie e supermercati, 11 attività non in regola - Campania Sul territorio nazionale sono state ispezionate 1.095 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione da batterio Listeria ...Gli interventi del Nas nella provincia di Caltanissetta presso un noto salumificio, un’industria di lavorazioni carni e preparazioni gastronomiche e opifici ...