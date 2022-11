Ginnastica ritmica | Giulia Galtarossa racconta le umiliazioni subite in nazionale | “Ho perso la felicità”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’ex campionessa mondiale disvela un passato di abusi psicologi subiti dallo staff della. Lo fa in un’intervista a ‘Repubblica’ e il quadro che emerge è quello di una serie die offese. La campionessa scende nei dettagli: “Una volta –– le allenatrici fecero schierare tutte le compagne davanti a me, poi una di loro mi chiese di fare un passo indietro e di girarmi di spalle per far vedere quanto fosse grosso il mio sedere”. Due volte iridata in carriera con le Farfalle, ma a 31 anni l’ex azzzurra non ha dubbi: “Se mi chiedono di riconsegnare le medaglie vinte nellaper riavere lanon avrei dubbi: direi di sì. L’esperienza ...