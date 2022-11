Femminile | vittorie per U17 e U15

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Primo novembre di campionato per l’Attivitàcon gli anticipi dell’ottava giornata. Al Centro Bortolotti di Zingonia l’Under 17 (nella foto in copertina) ha superato 15-0 il Calcio Desenzano con 5 gol di Bertola, 2 di Brugali, Testa e Vitale, una rete a testa di Amura, Campana, Amoruso e un autogol. Sempre a Zingonia, successo anche per l’Under 15 sull’Orobica per 11-0 con triplette di Boldrini e Caroli, doppiette di Crotti e Castoldi e un gol di Riffaldi. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Atalanta

