Elezioni in Danimarca. Chi ha vinto e cosa succederà

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 novembre 2022) I danesi hanno votato ieri per rinnovare il Parlamento e dal conteggio dei seggi, quasi concluso, la vittoria sembra aggiudicata alla coalizione del centrosinistra. La forza politica più votata è stata quella dei Socialdemocratici, che ha avuto con circa il 49% dei voti (87 seggi). Questo permetterà alla prima ministra Mette Frederiksen di avere una maggioranza stretta ma utile in Parlamento. Dai primi risultati si legge che restano voti necessari per raggiungere la maggioranza di 90 seggi e che potrebbero arrivare da tre eletti con partiti di sinistra in Groenlandia e nelle isole Isole Faroe. In Groenlandia, i seggi elettorali hanno chiuso alle 23:00, per cui i risultati arriveranno più tardi. Significativa la partecipazione degli elettori: circa l’85%. Il secondo partito più votato è stato il partito di centrodestra Venstre, in calo rispetto alledel 2019, ...