Differenziato per due giocatori dell’Atalanta | saltano il Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo la non dolorosa sconfitta contro il Liverpool, ilmette nel mirino la sfida contro l’Atalanta. Un match d’alta classifica che potrebbe dire molto per la lotta Scudetto: in caso di vittoria, infatti, i partenopei avrebbero l’enorme opportunità di accumulare ulteriore distacco dalla seconda piazza, oggi occupata appunto dai nerazzurri. Tuttavia, Gian Piero Gasperini ha già lanciato la sfida agli azzurri, che a loro volta cercheranno di replicare la prova dello scorso anno e, soprattutto, di continuare sulla strada tracciata in questa prima parte di stagione per dare un’ulteriore segnale al campionato e alle avversarie. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Atalanta-per due nerazzurri, il comunicato Quest’oggi l’Atalanta è scesa in campo a Zingonia per preparare la sfida contro i partenopei, in ...