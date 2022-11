Cocaina sul set del film con Denzel Washington | in tre nei guai

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Due arresti per spaccio negli alloggi della troupe del“The equalizer 3”, che vede come protagonista l’attore Premio Oscar. Le riprese delsono attualmente in corso di svolgimento ad Atrani, in Costiera Amalfitana. A essere perquisite sono state le camere d’albergo di operatori, attrezzisti, fonici e addetti al catering impegnati sul set. I militari, dopo aver battuto a tappeto l’area del porto turistico, dove è maggiormente concentrata tutta la logistica della produzione, hanno sequestrato 120 grammi diin una camera. Sono stati arrestati due addetti al catering, romani, entrambi over 30, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e ci sarebbe un terzo fermo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.