Cinque segreti di bellezza che le donne non dicono

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Life&People.it Prendersi cura della pelle per avere un aspetto più giovane? Accompagnata da una capigliatura folta e sempre in ordine? Una forma fisica salutare e piacevole? Ecco come prendersi cura di sé, migliorare il proprio aspetto e ritrovare il benessere. 1. Un viso luminoso ad ogni età Il proprio biglietto da visita è il viso. Per questo è bene non sottovalutare la una approfondita cura della pelle, per preservarla sempre liscia, compatta e luminosa. La prevenzione, in questo caso, è d’obbligo: meglio iniziare fin da giovani a rimuovere il trucco a fine giornata, usare un tonico e una crema idratante e, prima di applicare il make-up, stendere un primer per uniformare l’incarnato. Può essere d’aiuto anche lavare i denti con un dentifricio sbiancante, sempre dopo aver passato con cura il filo interdentale. 2. Come coccolare la pelle del corpo Dopo la doccia, per mantenere una ...