Atp Finals Torino 2022 | Auger-Aliassime e Rublev si prendono gli ultimi due posti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) E’ terminata la corsa per gliduealle Atpdi. Un mercoledì decisivo in quel di Parigi-Bercy, dove è in corso l’ultimo Masters 1000 della stagione. Taylor Fritz e Hubert Hurkacz erano chiamati ad una rincorsa quasi impossibile nella capitale francese, che però si è conclusa già al secondo turno. Il tennista polacco si è arreso in due set ad un uno dei tennisti più in forma delle ultime settimane, vale a dire Holger Rune. Più grave la sconfitta dello statunitense, dopo una maratona contro Gilles Simon, con quest’ultimo che sta disputando l’ultimo torneo della sua carriera. Festeggiano, quindi, Felixe Andrey, che sono rispettivamente il settimo e ottavo qualificato per lein ...

Quattro giocatori capaci di arrivare al numero 1 del ranking. I veterani Rafa Nadal e Novak Djokovic, e sei Under 26 in passato protagonisti delle Intesa Sanpaolo Next Gen: Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Felix Auger - Aliassime e Andrey Rublev. Ecco il ritratto degli otto protagonisti in singolare delle Nitto. Il nizzardo tesse la ragnatela perfetta per far inciampare lo statunitense, che esce definitivamente dalla corsa per andare alle Finals di Torino. Un primo set psicodrammatico specie in ...