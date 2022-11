Venezia | Soncin allenatore ad interim della prima squadra | il comunicato

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Attraverso unufficiale, ilha ufficializzato la promozione di Andreaadad. La decisione è stata presa in seguito all’esonero di Ivan Javorcic, incapace di lasciare il segno in un inizio di stagione complicato per i lagunari. Di seguito la nota integrale: “IlFC comunica che Andreaè stato nominatoaddopo l’esonero di Ivan Javor?i?., 44 anni, è il tecnicovera delFC. Ha ricoperto il ruolo diad ...