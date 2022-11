Rave party di Halloween a Modena | sequestrato sistema audio da 150mila euro

(Di martedì 1 novembre 2022) Sequestrati strumenti musicali casse e mixer, 100 pezzi in totale per un valore stimato di almeno, 14 gli organizzatori deldenunciati, tutti giovani italiani provenienti da varie ...

I provvedimenti ai quali stiamo assistendo hanno questo vago sapore di legge e ordine, è la destra signori… Quindi interveniamo il pugno duro sui, introducendo un nuovo reato, ma ...Oltre 100 pezzi dal valore di 150mila euro . La polizia di Modena ha sequestrato il sistema audio che è stato utilizzato nel capannone pochi chilomoetri fuori Modena , dove si è tenuto il'Witchtek' che ha accentrato l'attenzione di tutti i media dallo scorso fine settimana, tanto da portare all'introduzione di un nuovo reato contro i cosiddetti 'freeillegali' . Le ...Non si spengono le polemiche dopo l'intervento di ieri da parte dell'esecutivo. Il segretario del Pd accusa: 'In discussione la libertà dei cittadini'. Il vicepremier replica: "Indietro non si torna".Saviano: "Non c’è che dire, siamo in una botte di ferro". Per Fiorella Mannoia: ""Questo decreto sui Rave puzza. Spero di sbagliare" ...