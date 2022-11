Pensioni 2023 | premi per chi resta oltre i 63 anni e via dai 61 62 anni con quota 41

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Governo di Giorgia Meloni ormai é ufficialmente formato, anche i sottosegretari sono stati decisi, per il Lavoro un nome che ai nostri lettori non sarà certamente nuovo e con il quale ci siamo interfacciati più volte, stiamo parlando dell’onorevole leghista Claudio Durigon, a cui abbiamo già mandato questa mattina la prima richiesta di specifiche sulla41 nella speranza possa fare chiarezza quanto prima ed esprimersi sul nostro porlale. Abbiamo chiesto se si farà la41 e sopratutto se con o senza soglia d’età. Al momento ci atteniamo a quanto stiamo leggendo sugli altri media che riportano gli utlimi rumors, non appena avremmo notizie dalla fonte, sarà nostra cura aggiornarvi come di consueto. Alcune linee parrebbero comunque tracciare, secondo quanto riporterebbe il Corriere della Sera. Eccovele di seguito. Riforma ...

