Orrore a Cerignola | ragazzina di 13 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre ventenni

Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata segregata e violentata in un garage alla periferia di, nel Foggiano. La vittima avrebbe raccontato tutto alla polizia il giorno dopo la violenza avvenuta la sera del 28 ottobre scorso. La posizione di tre ventenni sarebbero all'attenzione degli ...(Foggia), dove una ragazzina di soli 13 anni sarebbe stata segregata e poi stuprata all'interno di un garage. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale e per il ...13enne violentata e segregata in garage a Cerignola: perquisizioni effettuate nel box, tre giovani (tutti maggiorenni) denunciati ...Verifiche della polizia in corso ed orrore a Cerignola, 13enne violentata da 3 ragazzi di 20 anni dopo che qualcuno le avrebbe fatto fumare droga ...