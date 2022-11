Niente scostamento strutturale | ma gioco dei saldi Verso una manovra da 30-35 mld | senza strappi con l' Ue

Affaritaliani.it

Giorgia Meloni si è mantenuta fedele allo stile che si è scelta come premier:dichiarazioni ... Insistere su argomenti come lodi bilancio, la flat tax, una generosa riforma del ...' Non ci ha detto nessuna misura concreta di come affrontare la crisi energetica.sullosugli extraprofitti'. Lo dice Giuseppe Conte , leader del M5S, durante le dichiarazioni di voto di fiducia alla Camera sul governo Meloni . 'Il suo indirizzo economico ... Manovra, niente scostamento ma "gioco dei saldi". Meloni a Bruxelles. Inside Anche il ministro dell'Economia Giorgetti parteciperà alla missione europea della Premier, che punta sul sostegno a famiglie e imprese per il carobollette ...In questi giorni il governo di Giorgia Meloni sta lavorando a un nuovo piano per le pensioni. Le ipotesi emerse durante la campagna elettorale del ...