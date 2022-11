NBA | i Brooklyn Nets e Steve Nash hanno deciso di chiudere il loro rapporto

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) Non si può certo parlare di “fulmine a ciel sereno” ma ora è tutto nero su bianco.non è più l’allenatore dei. La franchigia che gioca le proprie partite al Barclays Center e il proprio coachdi interrompere i propri rapporti (tra l’altro dopo una vittoria) dopo due stagioni e una manciata di partite. La conferma arriva direttamente da ESPN nella figura di Adrian Wojnarowski. L’annata per la seconda squadra della “Grande Mela” è iniziata nel modo peggiore possibile e, come spesso capita, è il timoniere a pagare il prezzo più alto anche se, come detto, non si può parlare di esonero, quanto più di “decisione di comune accordo”. Tra problematiche fuori dal campo (l’ultima in ordine di tempo la spinosissima questione legata all’antisemitismo con ...