Naufragio di migranti in Grecia | si cercano decine di dispersi

- La Guardia Costiera è alla ricerca di una barca a vela su cui stavano viaggiando circa 68, salpata dalla Turchia. Dalle prime ore di oggi non se ne hanno più notizie. Si trovava nello stretto di Kafireas, tra le isole di Andros e ...La Guardia costiera greca ha attivato un'operazione di ricerca per cercare di localizzare decine didispersi dopo ildi un'imbarcazione al largo dell'isola di Eubea, nel Mar Egeo. La barca era partita da Smirne, in Turchia, e a bordo viaggiavano 68 persone, secondo le prime stime ...Una barca a vela su cui stavano viaggiando circa 68 migranti, salpata dalla Turchia, è naufragata nelle prime ore di questa mattina nello stretto di Kafireas, tra le isole di Andros e Evia, in Grecia.La Guardia costiera greca è impegnata nelle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone che si trovavano a bordo ...