Natalità | la scelta è donna

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 novembre 2022) La mattina di martedì 25 ottobre, incollate al televisore, abbiamo ascoltato con estrema attenzione il discorso che Giorgia Meloni, prima italiana Presidente del Consiglio, ha rivolto ai deputati della Camera per ottenerne la fiducia. Ci interessava tutto il suo programma di governo, certamente, ma ci chiedevamo soprattutto, se e come, si sarebbe pronunciata sulla questione femminile, argomento mai affiorato in anni di aggressiva militanza politica e neppure in campagna elettorale. Con l’astuzia che la contraddistingue, ha riconosciuto che non sarebbe arrivata a occupare quella alta carica senza l’apporto delle donne che l’hanno preceduta e aiutata a rompere il cosiddetto “soffitto di cristallo”. Ne ha citate alcune solo per nome, i cognomi avrebbero chiarito le appartenenze culturali e politiche: non era facile ammettere che venivano dalla lotta partigiana, da professioni liberali e ...