Lazio | Immobile spinge per il rientro in campo | i dettagli

(Di martedì 1 novembre 2022) Ciro, attaccante della, starebbendo per ilinil prima possibile: nel mirino c’è il derby Dopo gli esami effettuati nella giornata di ieri, Cirooraper uninda record. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dell’attaccante dellasarebbe quello di essere convocabile per il Derby di Roma e di essere titolare nel match contro la Juventus. In questi giorni l’azzurro lavorerà ogni giorno a Formello per un recupero flash. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Da quando laha acquistatodal Siviglia nell'estate del 2016, non è mai capitato che in una stracittadina non giocassero né lui né Milinkovic. Quelle senza il Sergente, entrambe nella ...Sola al quarto posto in campionato la Roma si è messa nelle condizioni migliori per affrontare domenica il derby con laci sarà vedrete) ma è la gara con il Ludogorets quella da non ...L’arbitro Manganiello che per uno strano caso del destino viene mandato a fischiare la Lazio, alla vigilia delle partite contro ... c’è il Feyenoord poi il derby senza Sergej e Immobile. Si è scelto ...Sospettosi e arrabbiati, ma in silenzio, anche perché protestare ha dimostrato di servire a poco. Questa la reazione della Lazio a due giorni dal ko con la Salernitana. Brucia tanto ...