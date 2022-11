La fortuna dei ricchi | come Elon Musk e J K Rowling | che possono fregarsene dei commenti altrui

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 novembre 2022) Tutti conoscono I vestiti nuovi dell’imperatore: anche quelli cui il titolo non dice niente, anche quelli che non hanno mai sentito nominare Hans Christian Andersen, anche quelli che in vita loro non hanno mai detto che il re è nudo, ma l’hanno sentito dire. Solo che, nell’Ottocento di Andersen, per dire che il re è nudo dovevi essere un bambino: innocente, senza contezza delle ipocrisie adulte, senza niente da perdere. Nel ventunesimo secolo, per dire che il re è nudo devi essere l’unica categoria cui i giustizieri social non possano far perdere granché: miliardario (o almeno molto milionario). Devi avere le spalle così larghe che nessuna richiesta della tua testa servirà a niente, che l’isteria collettiva di fronte a qualche dato di realtà che l’opinionismo socialmente accettabile ha deciso di rimuovere ti farà il solletico, invece di spaventarti e farti ritrarre dall’agone pensando ...