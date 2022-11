Fuochi d’artificio davanti all’hotel | la notte del Tottenham

(Di martedì 1 novembre 2022) Nelladi vigilia alla sfida di Champions League tra Marsiglia e, i tifosi francesi hanno sparatoche ospitava gli inglesi Vigilia di Champions League tribolata per il. Nellache precede la sfida decisiva con il Marsiglia, i calciatori inglesi hanno avuto ben poco riposo. Come riportato da Sky, durante lai tifosi del Marsiglia hanno svegliato ripetutamente gli Spurs con dei, che sono andati avanti ad intervalli regolari dall’1.30 alle 4 del mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nella notte di vigilia alla sfida di Champions League tra Marsiglia e Tottenham, i tifosi francesi hanno sparato fuochi d'artificio davanti all'hotel che ospitava gli inglesi Vigilia di Champions League tribolata per il Tottenham. Nella notte che precede la sfida decisiva con il Marsiglia, i calciatori inglesi