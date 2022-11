Firenze | festa abusiva con musica techno a Maiano La Digos interviene e denuncia 19 persone

Per unaabusiva con musica 'techno' in un bosco sulla collina di Fiesole (), zona ex cave di Maiano, la Digos ha denunciato 19 persone, tra i 23 e i 48 anni di età, e ha sequestrato a uno di loro ...... le Società Dream Italia e Studio Verde, l'Università di, Euromontana e rappresentanti di ...ricerca tra Comune e Fondazione Charlie 31 Ottobre 2022 AREZZO - Grande partecipazione per la...Denunciati per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e per invasione di terreni In diciannove denunciati per una festa in un bosco nel fiorentino. La polizia è intervenuta questa matti ...Casse acustiche e musica techno nella zona ex cave di Maiano. I provvedimenti sono scattati nei confronti dei partecipanti che hanno tra i 23 e i 48 anni di età ...