Bp | boom di utili con gas | Biden minaccia più tasse

BP ha registrato un utile, sopra le stime degli analisti, di 8,15 miliardi di dollari nel terzo trimestre e ha annunciato un ulteriore riacquisto di azioni per 2,5 miliardi di dollari. (ANSA)

Nel terzo trimestre del 2022 la compagnia petrolifera statunitense Exxon Mobil ha realizzato gli utili più elevati dei suoi 152 anni di storia a 4,68 dollari per azione. Tra giugno e settembre la soci ...