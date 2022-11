Black Adam | una scena post-credits tagliata chiariva il destino di un personaggio

Leggi su screenworld

(Di martedì 1 novembre 2022) Tutti parlano del mid-di, quello che segna il grande ritorno di un’icona della DC quale Superman, nuovamente con le fattezze di Henry Cavill dopo cinque anni di assenza dal grande schermo. Ma secondo i piani iniziali per il film con Dwayne Johnson doveva esserci una secondadopo i titoli di coda, che è statadal montaggio finale e che avrebbeo le basi per una svolta interessante per il futuro dell’universo DC al cinema. Attenzione, seguono spoiler! Nel corso della battaglia finale contro il demone Sabbac, il mago Doctor Fate si sacrifica per scongiurare un futuro in cui il suo amico Hawkman morirà per mano del villain. Missione compiuta, ma rimane in dubbio il futuro dell’attuale formazione della Justice Society of America. Ebbene, il ...