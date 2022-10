Siccità sul fiume Po | l’allarme di Coldiretti e Legambiente | “Livelli di precipitazioni da clima desertico Si prospetta un 2023 disastroso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Ormai viviamo in unsahariano. Le temperature si abbassano di notte e poi sfiorano i trenta gradi di giorno con un’escursione termica di oltre venti gradi. Stiamo vivendo un dramma”. Bruno Mecca Cici è un agricoltore di Leinì, in provincia di Torino ed è presidente diTorino. A mezzogiorno di un giorno di fine ottobre cammina tra i suoi campi appena seminati mentre il termometro segna venticinque gradi. “Non avevamo mai visto temperature così calde in questa stagione”. Una situazione aggravata dall’assenza di pioggia. Dall’inizio dell’anno a Torino sono scesi “230 millimetri di acqua” racconta il presidente diPiemonte Valle d’Aosta Giorgio Prino che fa un paragone: “Pensate che la soglia di 260 millimetri denota une normalmente ne scendevano 900 ...