Rave party di Modena | sequesto in corso | oltre 600 identificati

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott – Sgombero inper ildi, come riportato dall’Ansa. Dopo i provvedimenti del ministero degli Interni, le forze dell’ordine si sono mobilitate nell’area.di, sgombero inNella zona occupata daldisono ora inle operazioni di sgombero. Gli agenti sono arrivati muniti di caschi e scudi, all’esterno del capannone, mentre alcuni stanno trattando con gli organizzatori. Ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva dato mandato al prefetto della città e al capo della polizia per “adottare ogni iniziativa per interrompere l’evento e liberare l’area al più presto”. L’obiettivo degli organizzatori era opposto: andare avanti ...

Il neo ministro degli Interni va a ristabilire sovranità della convivenza civile là dove il territorio viene occupato dalla prepotenza invasiva e irregolare dei: ti prendi come fosse tuo ...Il"Witchtek" era iniziato sabato sera in un capannone abbandonato in via MarinoLe forze dell'ordine presidiano l'intera zona Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso un rave party di Hallowe ...Nella capitale si è tenuto lo “Scary Weekend”, con persone vestite con costumi spaventosi o abiti eleganti. Foto e video sono stati rilanciati sui social, articoli sui principali qu ...