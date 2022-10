Rave | la stretta di Piantedosi | allo studio confisca dei mezzi degli organizzatori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott – Iparty nel mirino del ministro dell’Interno Matteo. Il titolare del dicastero sta programmando unaverso le feste illegali che porterà al prossimo Consiglio dei Ministri.party illegali, ecco come vuole agireCome riporta Tgcom24, iparty vengono presi di mira danon per il concetto di “festa” in sé (che idi certo non incarnano nel senso genuino del termine) ma per tutto ciò che comporta in termini di traffico di stupefacenti e – quando evidente – di occupazione illecita del suolo pubblico, con la devastazione che ne deriva. La bozza di provvedimento che verrà presentata al prossimo Cdm, infatti, sarà improntata a “dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e ...