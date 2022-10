Questo comunicato di Donald Trump sull’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è falso

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il 28 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un presuntoin inglese rilasciato il giorno prima da, in riferimento all’acquisizione del social mediadadi. In, l’ex presidente degli Stati Uniti, dopo aver fatto i complimenti al Ceo di Tesla e di SpaceX, avrebbe aggiunto che gli era stato detto che il suo accountsarebbe stato di nuovo attivo e funzionante a partire da lunedì 31 ottobre. Il presunto messaggio disi conclude con questa frase: «Felice di poter aver a che fare con un’azienda di proprietà di un afroamericano». Il riferimento è alle origini sudafricane di...

TUTTO mercato WEB

...FGI non tollera alcuna forma di abuso - spiega la Federazione ginnastica italiana in un-... Permotivo si invitano tutte le ginnaste e i ginnasti, i tecnici e i dirigenti a farsi ......potrebbe slittare di una settimana, nello specifico nel periodo di inizio dicembre . Ovviamente ciò non si tratterebbe di un ritardo effettivo, considerato che AMD non ha ancora... Inter, comunicato su Lukaku: "Risentimento cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro" Arriva l’ufficialità, da parte dell’Inter, in merito all’infortunio di Romelu Lukaku, che ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Questo il comunicato: “Romelu Lukaku ha sosten ..."Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".